POL-HA: Start der Motorradsaison - Polizei Hagen gibt Hinweise

Hagen (ots)

Zum Start der Motorradsaison und vor den kommenden Osterfeiertagen gibt die Polizei Hagen Tipps und Hinweise für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Die folgenden Punkte sollten vor dem Start einer Tour beachtet werden:

Überprüfen Sie den technischen Zustand ihres Motorrades

- Haben die Reifen noch ausreichend Profiltiefe? (min. 1,6mm)

- Ist der Luftdruck in den Reifen korrekt?

- Machen Sie einen Bremsentest (Bremsflüssigkeit?)

- In welchem Zustand befindet sich die Kette?

- Sind alle Beleuchtungseinrichtungen funktionstüchtig?

Überprüfen Sie den Zustand ihrer Schutzkleidung

- Ist der Helm komplett unbeschädigt?

- Sind nach dem Waschen wieder alle Protektoren in Jacke und Hose?

Überprüfen Sie Ihren eigenen Zustand

- Fühlen Sie sich fit?

- Denken Sie daran, während längerer Touren Pausen zu machen

Generell gilt: Tasten Sie sich nach einer längeren Winterpause langsam wieder an das Motorradfahren heran und gewöhnen Sie sich wieder an Ihr Fahrzeug. Denken Sie auch daran, dass eine devensive Fahrweise besonders in der Übergangszeit angebracht ist. Es kann vor allem in Waldstücken und auf Brücken morgens noch feuchte und glatte Straßenabschnitte geben. Der Frost im Winter hat vielerorts die Straßenoberflächen beschädigt und es sind große, zum Teil tiefe Schlaglöcher entstanden. Diese können, ähnlich wie Rollsplitreste, für Motorradfahrer gefährlich werden.

Allerdings ändert sich mit der beginnenden Motorradsaison auch für Autofahrer die Verkehrslage auf den Straßen. Sie unterschätzen oftmals die Geschwindigkeiten und das Beschleunigungsvermögen der Zweiräder.

Ob mit dem Auto oder dem Motorrad: Jeder Verkehrsteilnehmer sollte zu jeder Zeit rücksichtsvoll und vorausschauend fahren, um immer unversehrt zu Hause anzukommen.

