Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagvormittag beschädigte ein Pkw-Fahrer beim Ausparken einen anderen geparkten Pkw in der Welschstraße in Waldfischbach. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Da eine aufmerksame Zeugin sich das Kennzeichen des Unfallverursachers merken und der Polizei mitteilen konnte, konnte der unfallflüchtige Fahrer direkt ermittelt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 32-jährigen Fahrer wurde eingeleitet, obwohl er von dem Zusammenstoß nichts bemerkt haben will. /piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell