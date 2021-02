Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Lebensmittelmarkt wird Ziel von Einbrechern

Rieschweiler-Mühlbach (ots)

Am Freitag zeigte der Filialleiter eines Lebensmittelmarktes in Rieschweiler bei der Polizei an, dass offensichtlich jemand versucht hatte in den Markt einzubrechen. An dem Gebäude konnte festgestellt werden, dass jemand mehrfach versucht hatte ein Fenster aufzuhebeln. Da diese Versuche allerdings alle fehlschlugen, konnte der Täter auch nicht in den Markt eindringen. Die Polizei sucht Zeugen, die mögliche Täterhinweise geben könnten. /piwfb

