Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Zeugen gesucht

Nach Farbschmierereien von Samstag auf Sonntag sucht die Polizei in Laupheim Zeugen.

Ulm (ots)

Bislang Unbekannte besprühten die Wände zweier Schulen in der Rabenstraße mit blauen Schriftzügen. Dieselben Schmierereien wurden an Parkautomaten und Hauswänden in der Rabenstraße und der Mittelstraße festgestellt. Zeugen werden gebeten mit der Polizei in Laupheim (07392 96300) Kontakt aufzunehmen.

Hinweis der Polizei: Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

