Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Lkw von der Straße abgekommen

Glück hatte am Dienstagfrüh ein Lkw-Fahrer bei Appendorf.

Ulm (ots)

Der 53-Jährige fuhr kurz vor 3 Uhr von der Bundesstraße 30 in Richtung Appendorf. Wie er später der Polizei schilderte stand auf der Fahrbahn ein Reh. Der Fahrer wich aus. Er kam mit seinem Volvo von der Straße ab. Der Sattelzug fuhr die Böschung hinunter und blieb nach mehreren Metern in einem abgeernteten Acker stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. An dem Laster, der mit 40 Tonnen Bitumen beladen war, entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Spezielle Bergefahrzeuge zogen das Gespann auf die Straße. Der Lkw und Auflieger wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Bergung war die Fahrbahn komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Die Polizei rät: Rechnen Sie beim Fahren immer mit Hindernissen auf der Fahrbahn. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an: Lieber wenige Minuten später ankommen als gar nicht.

