Polizei Hagen

POL-HA: Handtaschen aus geparktem Auto entwendet

Hagen (ots)

In der Wiesenstraße wurden zwei Handtaschen aus einem Auto geklaut. Eine 20-Jährige hatte den silbernen VW Polo am Dienstag (30.03.3032) zwischen 17.30 Uhr und 18.20 Uhr am Straßenrand geparkt. Sie und eine 19-Jährige ließen ihre Handtaschen im Fußraum der Beifahrerseite - das Fenster war noch ein Stück geöffnet als sie gingen. Nach ihrer Rückkehr stellten die Frauen fest, dass die Taschen entwendet wurden von Unbekannten. In den Handtaschen befanden sich unter anderem jeweils ein Personalausweis, eine EC-Karte, Krankenkassenkarte, ein Schlüsselbund und Bargeld. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

