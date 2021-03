Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Wehringhausen

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Buscheystraße wurden zwei Personen leicht verletzt. Am Dienstag (30.03.2021) trat eine 58-Jährige gegen 18.00 Uhr auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren. Im gleichen Moment fuhr ein 54-Jähriger mit seiner Kawasaki in Richtung Innenstadt. Er leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision mit der Fußgängerin zu verhindern. Durch das starke Bremsen stürzte er. Die Hagenerin erschrak und fiel ebenfalls zu Boden, ohne das es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorrad kam. Beide Personen verletzten sich leicht und wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell