Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Diebe stahlen auffällige Glasflaschen

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr in eine Wohnung an der Beguinenstraße ein.

Sie stahlen unter anderem eine auffällige 3-Liter-Flasche Tequilla und eine 3-Liter-Flasche Wodka, in denen sich gesammeltes Münzgeld befand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell