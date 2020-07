Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Diebe in Kirche

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte Geld aus einem Opferstock in Ummendorf zu klauen.

Ulm (ots)

Bereits am Freitag sah ein Zeuge zwei Männer an einem Opferstock in einer Kirche in der Biberacher Straße. Die hatten wohl präparierte Gegenstände bei sich und versuchten Geld aus einem Opferstock zu holen. Beute machten sie offensichtlich nicht. Als der Zeuge die Männer ansprach verschwanden diese. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.

