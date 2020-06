Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brandalarm in Seniorenwohnheim

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Brandes sind am Sonntagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Mennonitenstraße ausgerückt. In einem Alten- und Pflegeheim war Brandalarm ausgelöst worden. Wie sich herausstellte brannte im dritten Stock des Wohnheims ein Abfalleimer. Ein Mitarbeiter der Einrichtung hatte das Feuer rechtzeitig entdeckt und gelöscht. Die Brandursache steht nicht fest. Wegen des Rauchs sorgte die Feuerwehr für eine Durchlüftung des betroffenen Zimmers. Glücklicherweise nahm nur der Plastikmülleimer Schaden, Personen wurden nicht verletzt. |erf

