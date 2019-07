Polizei Hamburg

POL-HH: 190712-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Zeit: 09.07.2019; 17:40 Uhr (Auffindezeit) Ort: Hamburg-Jenfeld, Grünfläche zwischen Riedel-Vogt-Weg und BAB 24

Dienstag Nachmittag wurde der Leichnam eines bislang noch nicht identifizierten Mannes auf einer Grünfläche in Hamburg-Jenfeld aufgefunden. Aufgrund des in der Sektion festgestellten Verletzungsbildes ist nun von einem Tötungsdelikt durch einen oder mehrere bislang unbekannte(n) Täter auszugehen.

Aufgrund des Sektionsergebnisses hat die Mordkommission (LKA 41) die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Derzeit sind die Hintergründe der Tat noch unklar.

Die Mordermittler führten zusammen mit der Spurensicherung umfangreiche Tatortarbeit durch.

Die Situation am Fundort der Leiche deutet darauf hin, dass der Mann offenbar längerfristig vor Ort in einem Zelt gelebt hatte. Gemäß ersten Hinweisen dürften sich noch weitere Personen in dem Wohnlager aufgehalten haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder insbesondere auch zu weiteren auf der Grünfläche aufhältigen Personen machen können oder einen möglichen Streit beobachtet haben. Hinweise bitte an das Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

