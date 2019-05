Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallzeuge gesucht

Reken (ots)

In eine gefährliche Situation hat ein Autofahrer am Samstag in Groß Reken einen Radfahrer und eine Reiterin gebracht. Er befuhr gegen 19.15 Uhr die Straße Sandheck in Richtung Ortsmitte. Der Wagen kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und beschädigte zwei Bäume. Der Fahrer flüchtete anschließend über einen Radweg, obwohl er unmittelbar nach dem Unfall von einem Zeugen angesprochen worden war. Zuvor hatte er den Wagen noch aus dem Straßengraben freifahren können. Bei der Flucht über den Radweg gefährdete er einen Radfahrer und eine Reiterin, anschließend versteckte der Unfallflüchtige sein Fahrzeug auf einem nahegelegenen Hofgrundstück. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Radfahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

