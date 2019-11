Polizei Essen

POL-E: Essen: Tollpatschigkeit wird 14-jährigem Einbrecher zum Verhängnis

Essen (ots)

56327 E-Katernberg: Ein 14-Jähriger hat gestern Abend (18. November, gegen 19 Uhr) versucht, in eine Erdgeschoss-Wohnung in der Straße Viermännerhöfe einzubrechen - weil er sich dabei sehr tollpatschig verhielt, fiel er einem Nachbarn auf.

Der 14-Jährige hatte versucht, sich über den Balkon Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Als er den Balkon hochkletterte, riss er jedoch einen Blumenkasten hinunter und machte so einen Nachbarn auf sich aufmerksam.

Dieser rief die Polizei und lieferte den Beamten eine sehr detailreiche Beschreibung des Jugendlichen. Aufgrund dieser konnte der 14-Jährige kurze Zeit später in einer Nahbereichsfahndung ermittelt werden. Auch an einem Wohnungseinbruch, der kurz vorher ganz in der Nähe stattgefunden hatte, soll der Teenager beteiligt gewesen sein./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell