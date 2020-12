Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

HörstelHörstel (ots)

Am 14.12.2020 kam es gegen 15:45 Uhr auf dem Saerbecker Damm in Hörstel zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Riesenbeck und kam auf gerader Strecke bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Das Fahrzeug wurde total zerstört. Zeugen gaben an, dass der Fahrzeugführer mit wesentlich niedriger Geschwindigkeit als erlaubt unterwegs war. Warum der 18-Jährige von der Straße ab kam, ist bisher unbekannt und Gegenstand weiterer Untersuchungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

