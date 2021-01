Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Polizei schießt auf bewaffneten Mann - 2. Folgemeldung

EssenEssen (ots)

45473 MH.-Dümpten: Am Mittwochnachmittag (06. Januar) gegen 16:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Einsatz "laute Knallgeräusche" aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Aktienstraße. Wir berichteten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 65-Jährige bereits vor Eintreffen der Polizei im Hausflur geschossen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, schoss der Tatverdächtige unmittelbar auf die Beamten, die daraufhin die Schüsse erwiderten. Durch den Schusswaffengebrauch der Polizei wurde der 65 Jahre alte Bewohner verletzt. Noch am Tatort erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Sprengstoffexperten vom LKA konnte nach fachspezifischen Ermittlungen eine Gefährdung durch Sprengstoff ausschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Bei einem Schusswaffengebrauch der Polizei wird routinemäßig ein Verfahren gegen den Beamten eingeleitet. Dieses Verfahren wird aus Gründen der Neutralität von der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Bochum geführt. Die Ermittlungen dauern an. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell