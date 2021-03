Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht: Fahrzeug sichergestellt, Fahrer flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Ahlen beobachtete am Samstag, 20. März, gegen 23.30 Uhr, auf dem Westhusener Weg in Ahlen einen Audi, der ihm aufgrund einer auffälligen Fahrweise auffiel.

Der Ahlener verfolgte den Audi daher mit seinem eigenen Fahrzeug weiter über die Dolberger Straße Straße in Richtung Heessen. Der oder die Audifahrende fuhr dabei mit hoher Geschwindigkeit und missachtete eine rote Ampel.

Auf der Straße "Die Geist" kam der Audi von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Acker in Richtung Bornstraße. Auf der Bornstraße selbst hielt die unbekannte Person an, setzte zurück und fuhr in den Mercedes des 63-jährigen Ahleners - daraufhin informierte der 63-Jährige die Polizei.

Er beobachtete noch, wie der oder die Audifahrende zunächst weiter in Richtung Westhusen fuhr. Dort stellte die Person den Audi ab und flüchtete zu Fuß weiter. Der 63-Jährige folgte der Person nicht, sondern wartete auf die Polizei. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Kennzeichen des Audis als gestohlen gemeldet waren. Außerdem war das Radio im Inneren des Autos herausgerissen worden, sodass mehrere Kabel freilagen.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die flüchtige Person ist vermutlich männlich, schlank und jüngeren Alters.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell