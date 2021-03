Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin durchschaut Enkeltrickbetrug

Hagen (ots)

Eine Seniorin erhielt am Dienstag (30.03.2021) gegen 14.30 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, die sich als ihr Enkel ausgab. Der Mann berichtete der 83-Jährigen, dass er in Essen einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun 4.000 Euro bezahlen muss. Er fragte die Frau, ob sie ihm das Geld vorstrecken kann. Seine Eltern wolle er nicht fragen, da sie von dem Unfall nichts wissen sollten. Die 83-Jährige wurde skeptisch. Nachdem das Telefonat beendet war, rief die Hagenerin bei ihrer Familie an um die Angaben zu überprüfen. Anschließend verständigte sie die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

In diesem Zusammenhang beachten Sie bitte folgende Verhaltenshinweise bei Betrugsanrufen:

- Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. Legen Sie den Hörer auf und verständigen Sie anschließend die Polizei.

- Geben Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder sensible Daten. Und übergeben Sie vor allem niemals Geld oder Wertsachen!

- Fremde haben in Ihrer Wohnung nichts zu suchen. Lassen Sie keine unbekannten Personen rein. Bestellen Sie Fremde im Zweifelsfall für einen späteren Zeitpunkt, wenn Vertraute bei Ihnen sind zur Unterstützung.

- Jemand beabsichtigt sich ohne Ihr Einverständnis Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen? Rufen Sie laut um Hilfe, um andere auf Ihre Notlage aufmerksam zu machen. Verständigen Sie umgehend die Polizei.

- Sie sind Opfer von Betrügern geworden? Erstatten Sie umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei. Dies geht beispielsweise per Telefon, vor Ort in einer Polizeiwache, per Post oder online über die Internetwache. Diese ist hier erreichbar: https://service.polizei.nrw.de/anzeige

- Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, können Sie sich von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 07 Uhr und 14:30 Uhr an das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz wenden. Das Team ist unter der Rufnummer 02331 - 986-1527/-1528 erreichbar.

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell