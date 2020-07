Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Radfahrerin missachtet Vorfahrt (25.07.2020)

Singen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 19-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Radolfzeller Straße. Die Frau fuhr den Radweg entlang der Radolfzeller Straße und missachtete beim Überqueren der Straße die Vorfahrt eines von links kommenden, in Richtung Stadtmitte fahrenden 29-jährigen Opel-Fahrers. Die 19-Jährige prallte auf Höhe des rechten Außenspiegels gegen den Pkw und stürzte. Vom Rettungsdienst wurde die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

