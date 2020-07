Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkrs. Konstanz) Radfahrer prallt gegen Fußgängerin (26.07.2020)

Gaienhofen (ots)

Verletzt wurde eine 56-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.45 Uhr in der Hauptstraße. Ein 20-jähriger Fahrer eines E-Bikes fuhr auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Wangen, als die Passantin von einer Gaststätte kommend den Geh- und Radweg betrat und vom Radfahrer erfasst wurde. Beide Personen stürzen bei dem Unfall, die Fußgängerin verletzte sich hierbei. Vom Rettungsdienst wurde die Frau zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

