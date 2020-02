Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannte Dämpfe verursachen Atembeschwerden

Neustadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/4516851

Nachdem gestern in der Polizeiinspektion Neustadt während der Überprüfung von sichergestelltem Material unbekannte Dämpfe freigesetzt wurden, können zwölf der ursprünglich 13 betroffenen Beamten ihren Dienst heute wieder aufnehmen.

Beamte des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz hatten das Material, das während einer Durchsuchung am Montagmorgen sichergestellt worden war, in einem leerstehenden Raum der Polizeiinspektion am Nachmittag des 10.02.2020 untersucht. Dabei entstand Rauch, der sich auch auf zwei weitere Räume ausbreitete.

Nachdem einige Beamte daraufhin über Atemwegsreizungen, Schwindel und Kopfschmerzen klagten, wurde die Polizeiinspektion umgehend geräumt. Fachkräfte der Feuerwehr führten im Anschluss Messungen durch. Der Stoff war nicht mehr wahrnehmbar. Eine Gefährdung anderer Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.

Um welche Substanz es sich handelte, wird derzeit untersucht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalinspektion Ludwigshafen haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

