Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Gullideckel ausgehoben und Auto beschädigt (26.07.2020)

Konstanz-Altstadt (ots)

Unbekannte Täter entfernten in der Nacht auf Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr in der Kreuzlinger Straße einen Gullideckel und legten diesen auf den Kofferraum eines in der Straße geparkten Mercedes. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

