Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbruch

Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr, in ein Haus an der Straße Schöttroy ein. Sie durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner nach Beute. Ob sie fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

