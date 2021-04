Polizei Hagen

POL-HA: Lenkrad und Navigationsgerät gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum von Samstag (27.03.2021) bis Mittwoch (31.03.2021) in der Straße Am Pfannenofen einen PKW auf und stahlen das Lenkrad sowie das Navigationsgerät daraus. Als der 55-jährige Besitzer des Autos am Mittwoch, gegen 09.00 Uhr, zu seinem schwarzen BMW ging, sah er zuerst die eingeschlagene Seitenscheibe. Als er näher nachsah, stellte er den fachmännischen Ausbau der beiden Fahrzeugteile fest. Den eingesetzten Polizeibeamten sagte er, dass er seinen PKW am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

