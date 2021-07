Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autodiebstahl - Zwei Jeep Grand Cherokee in Harsum gestohlen

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Durch bisher unbekannte Täter wurden in der letzten Nacht zwei Pkw von dem Gelände eines Autohauses in der Siemensstraße in Harsum entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 15.07.2021, 18:00 Uhr, und dem 16.07.2021, 06:30 Uhr.

Bei den gestohlenen Gebrauchtfahrzeugen handelt es sich um einen grauen und einen weißen Jeep, Typ Grand Cherokee. Beide Pkw verfügen über ein Keyless-Go-System.

Die unbekannten Täter versahen die Fahrzeuge vermutlich mit Kennzeichen (Zulassung Hildesheim und Hannover), die an zwei anderen Fahrzeugen auf dem betroffenen Areal entwendet wurden.

Um das Gelände zu verlassen, wurde eine Schranke gewaltsam geöffnet und dabei beschädigt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch schon im Vorfeld der Tat (ausbaldowern), aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell