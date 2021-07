Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Räuberischer Diebstahl - Täterinnen entkommen unerkannt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Durch zwei unbekannte Frauen ist es am Nachmittag des 15.07.2021 zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Drispenstedter Straße gekommen. Eine Mitarbeiterin des Marktes wurde dabei leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fielen die Frauen einer Angestellten auf, als sie gegen 16:00 Uhr den Kassenbereich passierten, da sie den Eindruck erweckten, Gegenstände unter ihrer Kleidung zu verstecken. Die Mitarbeiterin vermutete sofort eine sogenannte Diebesschürze, in der sich Artikel aus dem Sortiment des Marktes befanden. Nach Ansprache reagierten die Unbekannten umgehend aggressiv. Sie begannen herumzuschreien und eine von Ihnen schlug der Marktangestellten gegen die Schulter. Im weiteren Verlauf versuchte die Mitarbeiterin den Einkaufswagen der einen Täterin festzuhalten, wobei sie am Finger verletzt wurde.

Letztendlich gelang es den Frauen, zu Fuß in Richtung Sachsenring zu entkommen.

Beide Frauen sollen ca. 165 - 170 cm groß, etwa 45 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Bekleidet waren sie mit Kopftüchern (1 x weiß, 1x schwarz), Mänteln (1 x schwarz, 1 x beige) und jeweils schwarzen Röcken. Das Erscheinungsbild der Frauen wurde als vermutlich osteuropäisch beschrieben. In dem Markt trugen beide einen blauen OP-Mundschutz. Während ihrer Flucht nahmen die Täterinnen die Kopftücher ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Frauen oder ihrem weiteren Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

