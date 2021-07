Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Windgenerator

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). In dem Zeitraum vom 13.07.2021, ca. 12.00 Uhr bis zum 14.07.2021, ca. 11.00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen Windgenerator von dem Dach einer Gartenlaube im 1. Seitenweg in Harsum entwendet. Dieser Windgenerator war mit Metallschrauben an dem Dach der Gartenlaube befestigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

