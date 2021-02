Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek- Abschluss zur Meldung "Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Natostraße (K59)/ Ochtruper Landstraße (L573)

Heek (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 42-jähriger Ochtruper mit seinem PKW die Natostraße von Metelen aus kommend in Richtung Gronau-Epe. Im Kreuzungsbereich mit der Ochtruper Landstraße (L573) kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 41-jährigen Mann aus Ahlen, der die L573 in Richtung Nienborg befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Ahlener sowie seine 47-jährige Beifahrerin leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000,-EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt.

