Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkplatzrempler auf der Steinstraße

Gronau (ots)

Zunächst haben sich die Geschädigte und die Unfallverursacherin noch unterhalten. Als die Unbekannte ihre Personalien angeben sollte, ist sie geflüchtet. Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hatte die Autofahrerin an einem grauen Opel Zafira in Gronau angerichtet. Der Wagen stand am Dienstag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Steinstraße, als es gegen 09.00 Uhr zu dem Unfall kam. Die Geschädigte beschrieb die Flüchtige wie folgt: circa 60 - 65 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare, normale Figur. Sie war mit einem eisblauen Kleinwagen der Marke Citroen mit Kennzeichen aus dem Kreis Borken unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

