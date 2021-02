Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erneut Einbrecher im Kindergarten

Gronau (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte wiederholt in einen Kindergarten in Gronau. Zu dem Geschehen an der Straße Hinterm Schwanenteich kam es zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 06.40 Uhr. Die Einbrecher hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und das Büro durchsucht. Sie erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und einen mehrfarbigen JBL-Bluetooth-Lautsprecher. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

