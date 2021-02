Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Willich (ots)

Seit dem 19.01.2021 wird eine 14-jährige Jugendliche aus einer Jugendeinrichtung in Willich vermisst. Die Jugendliche hat zum wiederholten Mal die Einrichtung mit unbekanntem Ziel verlassen. Möglicherweise hält sie sich im Raum Duisburg auf. Abweichend von der Personenbeschreibung könnte sich die Vermisste ihre Haare blond gefärbt haben. Nachdem bisherige Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg blieben, wendet sich das zuständige Kriminalkommissariat 1 nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen? Ein Bild der 14-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/willich-vermisste-jugendliche. Hinweise an die Polizei in Viersen bitte über die Rufnummer 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. /wg (158)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell