Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl von hochwertigen Hochdruckreinigern in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag, 22. Juni 2020, vier hochwertige Hochdruckreiniger aus einem Baumarkt an der Visbeker Straße in Wildeshausen entwendet.

Zwischen 10:00 und 10:15 Uhr packte er die Reiniger in einen Einkaufswagen und verließ den Markt über ein Ausgangstor im Außenbereich, das zu diesem Zeitpunkt nicht alarmgesichert war. Vermutlich wurden die Geräte im Anschluss in einen weißen Transporter verladen, mit dem der Tatort dann verlassen wurde. Der Wert des Diebesguts wurde mit etwa 620 Euro angegeben.

Wer Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen oder den weißen Transporter geben kann, an dem eventuell Kennzeichen aus der Hansestadt Hamburg (HH) angebracht waren, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (692340).

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell