Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am heutigen Mittwoch fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus St. Tönis gegen 10.00 Uhr auf dem Westring in Richtung Ingerstraße. In gleicher Richtung fuhr vor ihr ein 78-jähriger St. Töniser auf seinem Fahrrad. Aus bisher unklaren Gründen fuhr die 70-Jährige auf das Fahrrad auf. Der Radfahrer prallte in Folge der Kollision auf die Motorhaube und auf die Windschutzscheibe. Dabei wurde er schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (156)

