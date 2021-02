Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Sachbeschädigung an Pkw - Kripo sucht Zeugen

Willich-Neersen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag wurde ein Dienstwagen des Willicher Ordnungsamtes beschädigt. Ein Team des Ordnungsamtes befand sich gegen 22.10 Uhr bei einer Routinekontrolle im Neersener Schlosspark. Das Einsatzfahrzeug, welches auf dem Parkplatz am Rothweg stand, wurde während dessen beschädigt. Unbekannte traten mehrere Male gegen die Türen und beschädigten einen Außenspiegel. Zeugen sahen noch mehrere Jugendliche weglaufen. Die Kriminalpolizei in Kempen ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (154)

