Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210223 Nettetal-Breyell: Zwei Einbrüche

Nettetal-Breyell (ots)

Als eine Bewohnerin am Dienstag gegen 19:35 Uhr zu ihrem freistehenden Einfamilienhaus am Ritzbruch zurückkam, sah sie eine männliche Person von ihrem Grundstück flüchten. Die Person war ca. 40-50 Jahre alt, hatte eine durchschnittliche Größe, eine dickliche Figur und kürzere Haare. Sie trug eine schwarze Weste und ein graues Hemd. Die Frau stellte fest, dass ihre Wohnungstüre aufgebrochen war und Schmuck entwendet wurde. Zwischen 20:40 Uhr und 21:45 Uhr drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Josefstraße ein. Sie hebelten die Haus- und Wohnungstüre auf und entwendeten Unterhaltungselektronik. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (151)

