Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Sparkasse - Polizei bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in Räume der Sparkassenfiliale auf der Venloer Straße in Dülken ein. Der oder die Täter öffneten gegen 03.40 Uhr gewaltsam ein rückwertiges Fenster und hebelten einige Schließfächer auf. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige. Insbesondere Anwohner des Parkplatzes Westwall werden gebeten, jeden noch so kleinen Hinweis zu melden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 2 sind erreichbar über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (150)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell