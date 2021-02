Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zu tief ins Glas geschaut

Rothenburg, Landkreis Görlitz (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein polnischer Kraftfahrer, bevor er sich hinter das Steuer seines Pkw setzte. Der 57-Jährige war in der vergangenen Nacht auf der S 127 in Richtung Rothenburg unterwegs, als er gegen 02.15 Uhr bei Steinbach von einer gemeinsamen Streife der Bundespolizei und des Zolls angehalten werden sollte. Die rote Kelle der Ordnungshüter ignorierte der Mann aber und fuhr völlig unbeeindruckt mit geringer Geschwindigkeit an der Kontrollstelle vorbei. Erst einige Meter dahinter fand er dann wohl das Bremspedal seines VW Golf und stoppte. Abgesehen davon, dass der Kraftfahrer beim anschließenden Aussteigen schwankte, kam unter dem Fahrersitz eine Bierdose zum Vorschein. Schließlich führten Polizisten des Polizeireviers Görlitz am Kontrollort eine Atemalkoholmessung durch. Nachdem dieser mit einem Wert von umgerechnet 2,08 Promille endete, nahmen sie den polnischen Bürger zur Blutentnahme in ihr Revier mit.

