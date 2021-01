Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am Freitag, 15.01.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände des dm-Marktes in Ransbach-Baumbach. Der Geschädigte stellte seinen PKW gegen 18:30 Uhr dort ab. Nachdem er gegen 18:45 Uhr zu seinen Fahrzeug zurückkehrte, stellte einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Anhand des Schadensbildes ist zu vermuten, dass ein Lieferwagen oder größerer SUV mit der Anhängerkupplung rückwärts gegen das Fahrzeug des Geschädigten gestoßen ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen zu melden.

