Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Müllcontainers

Höhn (ots)

Am Samstag, dem 16.01.2021, um 15:13 Uhr, wurde der Brand eines Müllcontainers im Bereich der Laderampe des Norma-Marktes im Einkaufspark in Höhn gemeldet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

