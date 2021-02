Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Schlibeck: Verkehrsunfallflucht - Beifahrerin leicht verletzt

Grefrath-Schlibeck (ots)

Am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Lobberich auf der B509 von Lobberich in Richtung Kempen. In der Sektion Schlibeck kam ihr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit und auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 20-Jährige bremste und wich dem entgegenkommenden Pkw aus. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen kippte in einem Graben auf die Seite. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-jährige Beifahrerin leicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Flüchtigen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (155)

