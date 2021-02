Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall beim Überholen - Verursacher flüchtet

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwoch gegen 08.00 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Grefrath auf der Anrather-Straße von Süchteln in Richtung Anrath. Einen vor sich fahrenden Bus überholte er. Als sich der 23-Jährige etwa in Höhe der Mitte des Busses befand, scherte der Bus ebenfalls nach links aus, um seinerseits einen Traktor zu überholen. Der 23-Jährige wich aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bevor er in einem Feld zum Stehen kam. Der Bus fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin weiter um den Umfall kümmerte. Der Grefrather wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Bus handelte es sich vermutlich um einem weißen Linienbus. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (157)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell