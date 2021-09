Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In einen Streit gerieten am Dienstag, 07.09.2021 gegen 15.30 Uhr eine 48 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann am Bahnhofsplatz. Wie es zu dieser Auseinandersetzung kam ist noch unklar, da es von beiden Seiten zu unterschiedlichen Schilderungen kam. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche den Streit der beiden mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

