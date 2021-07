Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkoholisiert auf E-Scootern unterwegs - Drei Mal kontrollierte die Ulmer Polizei in der Nacht auf Samstag alkoholisierte E-Scooter Fahrer.

Um 21:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West ein E-Scooter Fahrer auf, der in der Blaubeurer Straße ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. In der Kontrolle rochen die Beamten bei dem 46-Jährigen Alkohol. Ein Test bestätigte dies. Der Mann musste eine Blutentnahme erdulden. Gegen 22:45 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte einen 21-Jährigen auf dem E-Scooter in der Neue Straße. Dieser hatte zuvor kein sonderlich großes Interesse an einer roten Ampel gezeigt. Auch sein Alkomattest war positiv. Eine Blutentnahme blieb ihm jedoch erspart. Um 02:25 Uhr fiel ein 24-Jähriger einer Streife im Weinbergweg auf. Auch er hatte vor Fahrtantritt Alkohol genossen, was er glaubhaft durch einen Test belegte. Alle drei Männer werden nun zur Anzeige gebracht.

