Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Radfahrer schwer verletzt - Schwere Verletzungen zog sich am Freitagabend ein Radfahrer auf der Umgehungsstraße Langenau bei einem Unfall zu.

Ulm (ots)

Gegen 17:45 Uhr befuhr der 56-Jährige mit seinem Rennrad die Umgehungsstraße, Nordstraße in Richtung Rammingen. Auf Höhe der Abzweigung nach Setzingen kam ihm eine 79-jährige VW Fahrerin entgegen. Diese wollte links in das Wohngebiet in Langenau abbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann vernünftigerweise seinen Helm. Dieser verhinderte schlimmere Kopfverletzungen. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf.

+++++++++++++++++++ (1268554) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell