Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Graach a.d. Mosel (ots)

In der Nacht vom 16.02. auf den 17.02.2021 wurden in der Hauptstraße eine Hausfassade u. ein Wegweiser der Ortsgemeinde beschädigt. Aufgrund der Ausdehnung des Schadens wird davon ausgegangen, dass dieser durch einen rückwärtig rangierenden LKW verursacht wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell