Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgänger führt Schreckschusswaffe mit sich

Kelberg (ots)

Am 16.02.2021 gegen 03:26 Uhr wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Daun eine Personenkontrolle eines 33-jährigen Fußgängers aus der Verbandsgemeinde Kelberg in der Mayener Straße in Kelberg durchgeführt.

Im Rahmen einer durchgeführten Personendurchsuchung wurde bei diesem ein zugriffsbereiter und durchgeladener Schreckschussrevolver aufgefunden.

Der Verantwortliche war nicht im Besitz eines gültigen kleinen Waffenscheins.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Revolver wurde sichergestellt und im Anschluss vernichtet.

