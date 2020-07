Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer gestürzt/ Polizei sucht Zeugen sowie Beteiligte -

Hückelhoven-Baal (ots)

Bereits am Montag, 13. Juli, ereignete sich an der Aachener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Erkelenzer leicht verletzte wurde. Er fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Aachener Straße bergab in Richtung Ortsmitte Baal. Ihm kam ein Fußgänger entgegen, der sehr weit auf dem Radweg ging. Da sich auf der Fahrbahn ein Lkw näherte, bremste der Radfahrer stark ab und stürzte zu Boden. Sein Rad fiel auf die Fahrbahn, wurde jedoch nicht durch eines der Fahrzeuge touchiert. Der Fahrer eines Pkw SUV hielt an und fragte nach dem Befinden des jungen Mannes. Als dieser angab, dass er vermutlich nicht verletzt wäre, fuhr der Unbekannte weiter. Der 17-Jährige musste feststellen, dass er durch den Sturz leichte Verletzungen davongetragen hatte. Auch sein Rad war beschädigt. Der Fußgänger, dem er ausgewichen war, hatte sich jedoch offenbar zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt. Es handelte sich nach Angaben des 17-Jährigen um einen älteren Mann. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, insbesondere den Fahrer des Pkw SUV, sowie den Fußgänger. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg erbeten, unter der Rufnummer 02452 920 0.

