Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Ein Wohnhaus an der Kaphofstraße war am Samstag, 18. Juli, zwischen 14 Uhr und 19.15 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Diese drangen gewaltsam in das Haus ein und stahlen unter anderem Schmuck.

