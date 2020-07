Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Diebstahl festgenommen

Erkelenz (ots)

An der Aachener Straße drang am Sonntag, 19. Juli, gegen 21.45 Uhr, eine männliche Person in den Außenbereich eines Baumarktes ein und entwendete von dort mehrere Gasflaschen. Er flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad samt Anhänger mit seiner Beute. Eine Polizeistreife konnte den Mann anhalten und festnehmen. Es handelte sich um einen 33-jährigen Mann aus Erkelenz. Die Gasflaschen wurden sichergestellt und an den Eigentümer übergeben. Eine Überprüfung des Fahrrades ergab, dass es ebenfalls entwendet wurde. Daraufhin wurde es sichergestellt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell