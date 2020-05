Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 2 Drogenschmuggler fest und beschlagnahmt insgesamt 3 Kilogramm Exctasypillen und über 2 Kilogramm Amphetamin

Aachen - Heinsberg - Tüddern - Süsterseel (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitag, den 15.05.20, zwei Drogenschmuggler in Süsterseel (bei Heinsberg) und in Aachen-Laurensberg festgenommen.

Ein 32-jähriger Pole wurde als Beifahrer in einem Fahrzeug auf der Bundesautobahn 4, Ausfahrt Aachen-Laurensberg angehalten und kontrolliert. Zuvor war er aus den Niederlanden eingereist. Bei der Überprüfung in den Fahndungsdateien wurde ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Diebstahls festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung fiel dem 32-Jährigen ein Verschlusstütchen mit einer kleineren Menge an Amphetamin aus dem Portemonnaie. Zudem wurde in einem Rucksack auf der Rücksitzbank noch ein Plastikbeutel mit über 410 Gramm Amphetamin aufgefunden. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und der Betroffene festgenommen. Nach seiner Festnahme wurde er beim Amtsgericht Aachen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft bestätigte. Im Anschluss wurde er in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In Süsterseel bei Heinsberg hatten die Fahndungsbeamten der Bundespolizei auch das richtige "Näschen", als sie in einem Linienbus einen 20-jährigen Deutschen kontrollierten. Er hatte in einer mitgeführten Tasche 3 Kilogramm Exctasypillen und über 2 Kilogramm Amphetamin im fünfstelligen Schwarzmarktwert mit sich geführt. Er wurde festgenommen und das aufgefundene Betäubungsmittel beschlagnahmt. Am Samstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen verhängte. In beiden Fällen haben die weiterführenden Ermittlungen die Beamten des Zollfahndungsamtes in Essen, Dienstsitz Aachen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell