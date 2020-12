Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Reute: Weiterer Einbruch in Reute - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es in den frühen Morgenstunden, am 05.12.2020, gegen 3.20 Uhr ebenfalls zu einem versuchten Einbruch und einem Diebstahl in Reute, in der Strasse "Im Gems".

Auf unbekannte Art und Weise gelangte der oder die Täter in das Anwesen und entwendeten einen Flach-Fernseher samt Fernbedienung und ein herumliegendes Handy. Vermutlich wurde die Täterschaft gestört, weshalb sie den Fernseher in der Hofeinfahr abstellten und flüchteten. Aufgrund der Gesamtsituation besteht Grund zur Annahme, dass zwei weitere, in dieser Nacht bekannte Einbrüche auf das Konto der selben Täterschaft geht.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Reute gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Polizeipräsidium Freiburg

